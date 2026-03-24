L'attrice comincia la sua riflessione tornando agli esordi in Hannah Montana, raccontando di come i suoi genitori, Tish e Billy Ray Cyrus, siano stati per lei un supporto nell'intraprendere la carriera televisiva: «I miei genitori non avevano bisogno che fossi famosa per sopravvivere o per avere una vita stabile. A molti di questi ragazzi capita che i genitori lo desiderino più di loro, oppure che si ritrovino a dover provvedere all'intero reddito familiare. Non è mai stato il mio caso. Ogni centesimo che ho guadagnato è finito sul mio conto in banca perché i miei genitori sono stati generosi». Miley Cyrus racconta poi come la... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Miley Cyrus sulla sobrietà e le difficoltà di essere una star bambina: «Non sorprende che io abbia avuto esperienze con droghe e alcol. Ero così abituata a vivere in uno stato di euforia»

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