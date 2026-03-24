A Milano, sulla torre faro dell'azienda energetica, è stata issata la bandiera italiana. La struttura, situata in piazza Trento nell’area di Scalo Romana, è stata progettata dallo studio di architettura Acpv di Antonio Citterio e Patricia Viel. La torre raggiungerà circa 145 metri di altezza e sarà completata nel 2026.

In cima all'edificio in Scalo Romana, in piazza Trento, è stata issata la bandiera italiana. Progettata dallo studio Acpv di Antonio Citterio e Patricia Viel, la torre sarà alta 145 metri circa e sarà completata nel 2026. Avrà un tetto pubblico e un giardino interno. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, sulla torre faro A2A è stata issata la bandiera tricolore

Articoli correlati

L’indagine dell’Antitrust su A2A: faro sulle ricariche per mezzi elettriciL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha avviato l’istruttoria nei confronti di A2A EMobility, A2A Energia e della capogruppo A2A...

In quale città e come è nata la bandiera tricolore italianaReggio Emilia è la madre del tricolore italiano: qui nel 1797 nasce la bandiera che attraverserà moti, rivoluzioni e Risorgimento fino a diventare...

Tutto quello che riguarda Milano sulla torre faro A2A è stata...

Temi più discussi: Il grande faro di Milano è arrivato al tetto: posata la bandiera italiana (video); Milano | Scalo Romana – Cantiere Torre Faro A2A: 20 marzo 2026, raggiunto il tetto; Milano-Cortina, le Olimpiadi dello spreco energetico; La pipeline office punta verso l’alto.

Il triplo salto mortale e la supercazzola della Torre MilanoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Il triplo salto mortale e la supercazzola della Torre Milano pubblicato il 20 Marzo 2026 a firma di Gianni Barbacetto ... ilfattoquotidiano.it

Urbanistica, Torre Milano: Scia fantasiosa e diabolica inventata dai dirigenti per bypassare le regoleAl via la prima requisitoria della maxi inchiesta sulle presunte irregolarità. La pm Marina Petruzzella ha parlato per oltre quattro ore e finirà il 2 aprile. Per la Procura le regole sarebbero state ... ilgiorno.it

Festa di compleanno al parco finisce con una multa da 80 euro a Milano: cosa è successo - facebook.com facebook

Borsa: l'Europa cauta attende Wall Street, Milano +0,1%. In rialzo il petrolio, giù l'oro. A Piazza Affari brilla Inwit #ANSA x.com