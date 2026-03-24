Milano-Sanremo 2026 il retroscena del meccanico di Pogacar | Ha vinto con la bici rotta

Il 24 marzo 2026, a Roma, sono stati diffusi dettagli riguardanti il Giro d'Italia 2026. Un meccanico di Pogacar ha dichiarato che il ciclista sloveno avrebbe vinto la Milano-Sanremo con una bicicletta rotta. Questa affermazione si aggiunge a quanto già si conosce delle imprese del corridore, che alcuni analisti considerano capace di conquistare tutti e tre i Grandi Giri nello stesso anno, ipotesi che potrebbe verificarsi nel 2027.

Roma, 24 marzo 2026 - Quando di mezzo c'è Tadej Pogacar c'è già chi si spinge oltre a ipotizzarne le prossime imprese, come potrebbero essere quelle ancora inesplorate nel mondo del ciclismo: su tutte, la vittoria dei tre Grandi Giri nello stesso anno, per qualche voce da rimandare solo al 2027. Molto sembra legato al successo o meno della Parigi-Roubaix 2026 che gli consentirebbe di entrare nelle ristrettissima cerchia dei corridori con nella bacheca tutte le Classiche Monumento: élite che annovera i soli Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy. Se questo è ancora 'fantaciclismo', per ora ci si può gustare le imprese già a referto, come quella recentissima della Milano-Sanremo 2026, ottenuta nonostante una caduta e una bici a quanto pare ridotta molto male. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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