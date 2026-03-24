Milano maxi chiazza d' olio in viale Jenner | rallentamenti

A Milano, in viale Jenner, si è formata una grande chiazza d'olio sulla carreggiata. La presenza dell'olio ha causato incidenti tra diverse moto e ha provocato rallentamenti nel traffico della zona. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripulire l'asfalto. La strada rimane chiusa al traffico fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza.

Una vasta chiazza d'olio a Milano ha causato incidenti che hanno coinvolto diverse moto e traffico intenso. È successo nel primo pomeriggio di martedì in viale Jenner, all'altezza di piazzale Nigra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli operatori dell'Amsa per mettere in sicurezza la zona La scrittrice racconta al Piacere della Lettura il suo ultimo libro, 'La santa degli altri', ambientato nella sua Sicilia, con il quale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Articoli correlati Maxi tamponamento in Fipili: diverse auto coinvolte. Code e rallentamentiScandicci (Firenze), 30 gennaio 2026 – Maxi tamponamento in Fipili intorno alle 20. Maxi tamponamento in Fipili: diverse auto coinvolte, tre i feriti. Serata di rallentamentiScandicci (Firenze), 30 gennaio 2026 – Maxi tamponamento in Fipili intorno alle 20.