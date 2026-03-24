milan weekend ricco di impegni per il settore giovanile tra goleade e partite delicate

Weekend ricco di impegni e gol per il Settore Giovanile del Milan. Di seguito tutti i risultati dei giovani rossoneri, tra goleade, pareggi e cavalcate vincenti. (fonte: acmilan.com) "Fine settimana ricco di gol e risultati positivi per il Settore Giovanile rossonero, tra vittorie larghe e tanto equilibrio nelle sfide più delicate. Pareggio per entrambe le Primavera: la maschile ferma sull'1-1 la Juventus, la femminile sul 2-2 il Sassuolo. Continua la cavalcata dell'Under 17 femminile che vince il Derby con un netto 2-0. Goleade per U9, U10, U11, U12 e Under 10 e Under 11 femminili. UNDER 11: campionato, Centro Schuster-Milan 1-21... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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