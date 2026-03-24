Il Milan ha conquistato una vittoria per 3-2 contro il Torino in una partita combattuta. Pavlovic ha commentato il suo gol definendolo fortunato, mentre Fofana ha spiegato la sua esultanza dopo la rete segnata. La sfida si è svolta tra le due squadre, con entrambe che hanno cercato di ottenere il risultato finale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MILANO, ITALIA – 21 MARZO 2026: La festa rossonera al Giuseppe Meazza è esplosa dopo il fischio finale della partita di Serie A, che ha visto l’AC Milan trionfare per 3-2 contro il Torino. Youssouf Fofana, il centrocampista francese, ha giocato un ruolo chiave in questo incontro emozionante, esprimendo il suo entusiasmo dopo aver segnato un goal decisivo. Insieme a lui, Strahinja Pavlovic ha realizzato un fantastico primo goal, contribuendo al risultato finale. Dopo il match, Fofana e Pavlovic erano visibilmente soddisfatti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan vince 3-2 contro il Torino: Pavlovic parla di un gol fortunato, Fofana svela la sua esultanza.

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