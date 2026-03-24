Durante la partita tra Milan e Torino, l'Open VAR ha analizzato un contatto tra Pavlovic e Simeone e ha comunicato la propria decisione al direttore di gara. La decisione finale è stata basata sulla revisione video, che ha portato a un verdetto preciso in relazione a quell'episodio. La scelta del arbitro è stata influenzata dalla consultazione con il sistema di revisione elettronica.

Rudiger si racconta: «Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra. Essere un difensore aggressivo fa parte del mio DNA» Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto! Mano di Pongracic in Fiorentina Inter, l’analisi di Tonolini a Open Var: «La lettura è assolutamente corretta. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic e.» Giudice Sportivo Serie A, stop di un turno per Davis e Carlos Augusto! Le decisioni ufficiali dopo la 30ª giornata Rigore Juventus Sassuolo, l’analisi a Open Var: «Decisione corretta, il tocco di braccio di Idzes c’è». Le parole sull’episodio Valencia, si prepara un’estate caldissima: il club vuole rinforzare la difesa e valuta diverse soluzioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan Torino, il verdetto di Open VAR: analisi chiara sul contatto Pavlovic Simeone e sulla scelta di Fourneau

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