Nel mondo del calcio, le ultime ore portano diverse novità. Pulisic ha rilasciato dichiarazioni aperte sul suo stato, mentre si avvicina il trasferimento di Goretzka. Una squadra della Premier ha presentato un'offerta per Pavlovic. Nel frattempo, si parla anche di un possibile interesse per Modric, senza ulteriori dettagli ufficiali. La redazione raccoglie le principali notizie di calciomercato di queste ore.

Archiviata la soddisfazione post vittoria con il Torino, la Serie A si ferma per lasciare spazio alla sosta Nazionali. Non si fermano però le notizie sul Milan, che è apparso sulle pagine dei quotidiani e nelle home page di diversi siti sportivi. Dalle parole di Pulisc, impegnato con la nazionale statunitense, agli aggiornamenti di calciomercato: non c'è pace per il club rossonero. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella mattinata di oggi, martedì 24 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA Christian Pulisic è stato intervistato ai microfoni del quotidiano statunitense 'Men's Journal'. Ecco, di seguito, un estratto delle dichiarazioni dell'attaccante del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic a cuore aperto. Si avvicina Goretzka. Offerta dalla Premier per Pavlovic, mentre Modric…

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Goretzka si avvicina a grandi passi al Milan, i rossoneri provano a stringereLeon Goretzka è un obiettivo del Milan per la prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino il centrocampista tedesco da diverso tempo.

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