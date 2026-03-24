Sul canale YouTube di Carlo Pellegatti sono emerse informazioni riguardo al mercato del Milan. Secondo quanto riferito, le possibilità di un trasferimento di Moise Kean al club sono considerate praticamente nulle. Nel frattempo, si parla anche di un interesse per un altro attaccante, senza ulteriori dettagli sui tempi o le trattative in corso.

Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, il noto giornalista Carlo Pellegatti è tornato a parlare della bella vittoria del Milan contro il Torino, ma non solo. Il giornalista di fede rossonera, infatti, ha poi commentato le tante voci di mercato sul prossimo attaccante che vestirà la maglia del Diavolo, concentrandosi in particolare su Moise Kean e Mateo Retegui. "Dopo il vantaggio la partita era incanalata, il Milan era in controllo, poi una disattenzione sulla fascia destra ha permesso il gol di Simeone e del momentaneo pareggio. Eravamo preoccupati perchè il Milan che era riuscito a incanalare la partita come voleva era sull'1-1. Per fortuna la reazione nel secondo tempo che ha visto l'entrata di Athekame al posto di Tomori, il Milan è riuscito a fare il gol del 2-1 con un'azione superba. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Kean? Dal club filtrano possibilità vicine allo zero per lui. Su Retegui…”

Articoli correlati

Calciomercato Milan, si cerca un bomber: c’è anche la possibilità di tornare su ReteguiIl Milan, ha fatto notare la 'rosea', ha già pensato - nel recente passato - a un uomo d'area come Mateo Retegui.

Leggi anche: Milan, Pellegatti è sicuro: “Ad Allegri Disasi piaceva. Troppi punti interrogativi su di lui e Mateta”

Tutti gli aggiornamenti su Milan Pellegatti Kean Dal club filtrano...

Temi più discussi: Calciomercato Milan, Pellegatti: Tare sta lavorando, ecco le ultime sul fronte attacco; Moise Kean a rischio anche per Cremonese-Fiorentina: le condizioni del centravanti; Pellegatti | Allegri è stato chiaro Vanno bene i giocatori di prospettiva ma ….

Pellegatti ribadisce: Kean non sarà il centravanti del Milan. Sul mercato 100 milioni spendibiliNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato rossonero per la prossima stagione. Queste le sue parole: C'è una cosa divertente. La Gazzetta questa mattina ... milannews.it

Pellegatti esulta: Trascinati da Rabiot, architetto di questa vittoriaNel post-partita di Milan-Torino, Carlo Pellegatti ha commentato così la partita nel suo canale YouTube: Trascinati da un grande Rabiot, l'architetto di questa vittoria per 3-2 ... milannews.it

Secondo SkySport, in attacco idea #Castro del #Bologna. L'argentino piace ad #Allegri ma la sua valutazione è alta e non ci sono ancora trattative ufficiali in corso. Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

Il #Milan ha contattato #Goretzka. L'Italia gli piace, Arsenal, Tottenham e Atletico le rivali x.com