Milan | Galli riavvolge il nastro

A quarant’anni dall’ingresso di Silvio Berlusconi alla guida del Milan, Filippo Galli, ex difensore e figura storica del club, ha raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport i momenti che segnarono il passaggio e l’inizio di un nuovo capitolo per il club. La conversazione si concentra sui ricordi legati a quel periodo e sugli eventi che hanno definito l’evoluzione della squadra.

A quarant’anni esatti dall’arrivo di Silvio Berlusconi alla guida del Milan, Filippo Galli, ex difensore rossonero e bandiera del club, ha ripercorso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport i giorni che cambiarono per sempre la storia del club. Era il 24 marzo 1986 quando Berlusconi divenne ufficialmente presidente, ma il viaggio era iniziato già da settimane con annunci, elicotteri e una visione rivoluzionaria. Galli, che all’epoca era un giovane difensore della prima squadra, ricorda con emozione lo sbarco all’Arena Civica sotto la pioggia: «Partimmo da Linate alle 10, atterrammo all’Arena con gli elicotteri bianchi. C’era Cesare Cadeo a presentare, tifosi che cantavano nonostante il maltempo, un’atmosfera incredibile e fantastica. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: Galli riavvolge il nastro Articoli correlati Filippo Galli riavvolge il nastro del suo Milan vincente: «Berlusconi ci disse questo il primo giorno…Ecco due aneddoti su Van Basten e Gullit»Bologna, dentro al futuro di Orsolini: rinnovo in stand-by e sirene dall’Arabia Saudita. Leggi anche: Decaro mediatore della pace a Palazzo Dogana: Nobiletti riavvolge il nastro e la Provincia riparte IL CONDOR DEL CALCIO ITALIANO: ADRIANO GALLIANI A COLPI DA MAESTRO. Una selezione di notizie su Milan Galli riavvolge il nastro Filippo Galli ha riavvolto il nastro del suo Milan vincente targato Silvio Berlusconi. Queste le sue dichiarazioniFilippo Galli ha riavvolto il nastro del suo Milan vincente targato Silvio Berlusconi. Queste le sue dichiarazioni ... calcionews24.com Galli e il primo Milan di Berlusconi: All'Arena con gli elicotteri. Eravamo condannati a vincereFilippo Galli ha vissuto l'epoca del grande Milan, quello di Silvio Berlusconi, che arrivò all'Arena con gli elicotteri. Una giornata. tuttomercatoweb.com