Milan | decisione nel mercato estivo

Il Milan si prepara già per il mercato estivo, mentre la squadra di Massimiliano Allegri si concentra sulla corsa al titolo in Serie A. La dirigenza rossonera ha avviato le valutazioni per le operazioni di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione, senza modificare l'attenzione alle sfide attuali nel campionato in corso.

Mentre la squadra di Massimiliano Allegri è concentrata sulla volata di Serie A, la dirigenza del Milan guarda già con decisione al mercato estivo. Il primo nome caldo per rinforzare il centrocampo è Leon Goretzka, diventato l’obiettivo prioritario per costruire una mediana di altissimo livello. Il tedesco, in scadenza con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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