Migranti in 116 sbarcati a Carrara Giani | Chi voleva metterci in difficoltà è stato smentito

Così il presidente della Regione, dopo l'arrivo della Ocean Viking, rimarcando: “Sistema accoglienza efficiente”. Poi la stoccata sull'ipotesi hotspot "La Toscana quando arrivano queste navi a Carrara, come a Livorno, non solo fa sempre il suo dovere: oggi siamo additati come esempio per il sistema che abbiamo messo in piedi con la protezione civile". Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Eugenio Giani, commentando lo sbarco avvenuto ieri a Marina di Carrara della nave umanitaria Ocean Viking, con a bordo 116 migranti. Giani è intervenuto anche sull’ipotesi avanzata da Fratelli d’Italia di realizzare un hotspot a Livorno, anche senza il via libera della Regione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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