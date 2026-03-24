L’associazione Ricerca Trattamenti Innovativi (Artim-Aps), in collaborazione con l’unità operativa Mielolesi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, organizza il Convegno Annuale dedicato alle cure innovative per il benessere delle persone con lesioni del midollo spinale. Quest’anno, in cui si sono svolte le paralimpiadi in Italia, si è scelto il tema del beneficio dell’ attività motoria e dello sport. Saranno presenti, oltre a rappresentanti dei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme, dell’Università di Pisa e dell’Aoup, anche le organizzazioni della Uisp e il Comitato Italiano Paralimpico. Il presidente Massimo Porciani illustrerà la possibilità che hanno le persone diversamente abili di dedicarsi a numerosi sport e raggiungere risultati importanti anche in competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mielolesi: il convegno sulle cure innovative

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