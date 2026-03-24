Midollo il libro poesia di Francesco Bresciani | l’ospedale come luogo di fragilità e relazione

È stato pubblicato il nuovo libro di poesia di Francesco Giovanni Bresciani, intitolato

È appena uscito nei principali store online e ordinabile in libreria Midollo, libro di poesia di Francesco Giovanni Bresciani, pubblicato da Giuliano Ladolfi Editore nella collana “ Perle poesia ”, diretta da Roberto Carnero. La casa editrice, nata dall’esperienza della rivista Atelier e nota per il suo catalogo di poesia contemporanea selezionata, accoglie questa silloge che trasforma corsie, sale d’attesa e reparti in un luogo di sguardi, fragilità e relazione. La raccolta nasce da un tempo preciso, nel quale l’autore ha frequentato l’ Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo come utente e come visitatore, per l’assistenza al padre, esperienza che diventa il punto focale di una riflessione poetica sul corpo, sulla cura, sull’attesa e sulle relazioni che si creano nei luoghi della degenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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