A Taranto si registra un aumento degli episodi di microcriminalità, con cittadini che esprimono preoccupazione per la propria sicurezza. Le aggressioni e i furti si verificano con maggior frequenza, contribuendo a una percezione diffusa di insicurezza in città. La richiesta di interventi per garantire maggiore protezione alle aree più a rischio si fa sempre più pressante.

Tarantini Time Quotidiano Cresce la preoccupazione per gli episodi di microcriminalità a Taranto, sempre più frequenti e percepiti come un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini. A lanciare l’allarme è CONFAPI Taranto, che raccoglie le segnalazioni provenienti da imprese e residenti. Secondo l’associazione, i fenomeni delinquenziali, pur definiti “micro”, presentano un livello di pericolosità elevato e stanno alimentando un diffuso senso di insicurezza, in particolare nelle aree centrali della città. Tra le zone più colpite viene indicata Piazza Garibaldi, dove nelle ore serali molti cittadini preferiscono non sostare. CONFAPI, che... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Microcriminalità, CONFAPI Taranto: “Serve più sicurezza in città”

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