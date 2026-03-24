Michele Menchetti ai cittadini | via al toto-strade bucate Mandateci le foto per una mappatura sui generis

Un candidato sindaco ha invitato i cittadini a inviare fotografie delle buche presenti sulle strade. L’obiettivo è creare una mappa dettagliata delle condizioni delle vie cittadine, raccogliendo immagini che mostrano i danni e le criticità del manto stradale. La proposta mira a coinvolgere direttamente la comunità nella segnalazione delle zone più problematiche per la manutenzione.

Nuova iniziativa del candidato sindaco Michele Menchetti. Lancia la richiesta di inviargli le foto della buche stradali per costruire una mappa che faccia una fotografia dello stato della manutenzione. “Buche, tombini rialzati e rumorosi, intoppi di ogni genere. Schiva di qua e schiva di là, i cittadini vivono questo disagio ogni giorno. Temono di incappare in qualche incidente o comunque di rovinare le loro automobili e le loro moto. Sono tante queste buche, persino grandi come crateri. Questione di cattiva manutenzione? Arricciano il naso e nei casi più gravi puntano il dito contro il Comune per ottenere un risarcimento. Tuttavia, che effetto farebbe vederle tutte insieme queste buche e questi intoppi?” Se lo è chiesto il consigliere di minoranza Michele Menchetti che adesso invita i cittadini all’azione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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