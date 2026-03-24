Michele Gambino a Bergamo per Prima che la notte

Mercoledì 25 marzo alle 15 al Cinema San Marco di Bergamo si terrà un evento dedicato al giornalismo d’inchiesta e alla memoria. L’appuntamento si svolge nella città bergamasca e vede come protagonista Michele Gambino, coinvolto in un’iniziativa intitolata “Prima che la notte”. La manifestazione si concentra sulla presentazione di temi legati alla cronaca e alla storia recente.

Bergamo. Il coraggio del giornalismo d’inchiesta e il valore della memoria saranno protagonisti mercoledì 25 marzo, alle 15, al Cinema San Marco di Bergamo. La rassegna Cinema Docet, promossa dall’ Università degli studi di Bergamo, presenta la proiezione di Prima che la notte, il film su Pippo Fava diretto da Daniele Vicari e tratto dall’omonimo libro. La pellicola racconta la vita del giornalista catanese, tornato da Roma per fondare un giornale e denunciare senza compromessi la criminalità organizzata. Con i suoi collaboratori, i “carusi”, Fava porta avanti un’inchiesta coraggiosa fino all’assassinio da parte di Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Sabrina Ferilli e la maturità: il racconto della sua notte prima degli esami a ‘Che tempo che fa’Sabrina Ferilli racconta a Fazio la sua insonne notte prima degli esami, svelando ansie giovanili e il voto L'articolo . Michele Bravi svela il retroscena di Sanremo: “Ti fanno fare la foto col premio mesi prima, è giusto che sappiate”Michele Bravi racconta su TikTok una pratica nascosta del prossimo Festival di Sanremo 2026: i Big vengono fotografati col trofeo, in caso di... Tutti gli aggiornamenti su Michele Gambino Argomenti discussi: Prima che la notte. Michele Gambino a Bergamo per Prima che la notteBergamo. Il coraggio del giornalismo d’inchiesta e il valore della memoria saranno protagonisti mercoledì 25 marzo, alle 15, al Cinema San Marco di Bergamo. La rassegna Cinema Docet, promossa dall’Uni ... bergamonews.it Michele Gambino, la vita come un taccuinoUn pezzo alla volta (Manni, 2024) di Michele Gambino potrebbe farci pensare a un testo che di solito si legge a scuola, di solito in terza superiore, ed è una lettera che Petrarca scrive ad un suo ... quotidianodipuglia.it