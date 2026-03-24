Ayna Sabalenka è ai quarti di finale del Wta 1000 di Miami: come premio la Wta le ha regalato, a favore dei suoi profili social, un hot dog che viene venduto nel circolo del torneo. Il prezzo? Circa 100 dollari, giustificato (almeno in parte) per gli ingredienti usati: carne di wagyu australiano, creme fraiche, caviale e foglie oro. ( Instagram @Wta ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Miami, Sabalenka prova l'hot dog da 100 dollari: la sua reazione

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