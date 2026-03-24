Miami Open 2026 p 4 | Ma quale robot!? Sinner è uno spettacolo!

Durante il Miami Open 2026, Jannik Sinner ha messo in mostra una prestazione impressionante, sconfiggendo nettamente l’avversario Corentin Moutet. La partita si è conclusa con una vittoria schiacciante per l’italiano, che ha dimostrato grande solidità in campo. La sua vittoria ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, confermando la sua posizione tra i giocatori più in forma del momento.

Jannik Sinner travolge Corentin Moutet con una prestazione dominante Il numero 2 del mondo continua la sua corsa nei Masters 1000 con statistiche da record: 13 match consecutivi vinti 26 set di fila (record!) Ieri quasi l’80% di prime in campo 33 punti su 38 vinti con la prima Solo 10 punti concessi al servizio e una sola palla break, annullata In appena 1 ora e 11 minuti, Sinner ha chiuso un match di 17 game mostrando anche grande rendimento in avanti: 25 discese a rete (16 punti vinti). Nel frattempo escono di scena Daniil Medvedev e Jakub Mensik, mentre il prossimo avversario dell’azzurro sarà Alex Michelsen. Analizziamo tutto in diretta... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Miami Open 2026 p. 4: Ma quale robot!? Sinner è uno spettacolo! Articoli correlati Miami Open 2026, Sinner sfida Moutet al terzo turno: a Miami continua la corsa verso il Sunshine DoubleJannik Sinner torna in campo oggi, lunedì 23 marzo, per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, dove affronterà il francese Corentin Moutet in una... Miami Open 2026: Jannik Sinner riparte dalla Florida dopo il trionfo a Indian WellsDopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista sul cemento americano. Miami Open 2026 p. 4: Ma quale robot! Sinner è uno spettacolo! Altri aggiornamenti su Miami Open Temi più discussi: Miami Open 2026 p. 3: Il terzo incomodo c’è davvero?!; Che tempo fa? Le previsioni meteo per oggi a Miami; Dove vedere Sinner oggi al Miami Open 2026 in streaming, al terzo turno incontra Corentin Moutet; Berrettini-Muller: highlights Atp Miami 2026. Jannik Sinner - Alex Michelsen al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATPJannik Sinner sigla il nuovo record di set consecutivi vinti agli ATP Masters 1000 e il 24 marzo trova Alex Michelsen sul suo cammino al Miami Open 2026: scopri l'orario e dove vedere la partita. olympics.com Miami Open 2026 p. 4: Alcaraz non perde solo in campo!La sconfitta di Carlos Alcaraz contro Sebastian Korda non è una sorpresa totale, ma a far discutere sono le dichiarazioni, nelle ultime settimane, dello ... oasport.it Anche questo succede durante il Miami Open in presenza con Jannik Sinner #sinner #miamiopen #tennis #atp #funny - facebook.com facebook Modric al Miami Open di tennis: l'incontro con il connazionale Cilic e la foto con il milanista Volandri x.com