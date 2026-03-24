Metti tanti like e guadagni | ragazza perde 7mila euro con la truffa online

Macerata, 24 marzo 2026 – “ Metti quanti più like possibili e guadagni”: un annuncio invitante, ma era solo un raggiro, servito a spillare oltre 7mila euro a una giovane. Per questo 11 persone, residenti in varie zone di Italia, sono state denunciate per ricettazione e truffa in concorso. Il messaggio sul cellulare. Tutto era cominciato a Montecassiano nell’estate dello scorso anno, quando una 30enne aveva ricevuto un messaggio al cellulare, con il quale qualcuno la invitava a unirsi a un gruppo di Telegram. Nel messaggio c’erano proposte di guadagno apparentemente interessanti, che promettevano profitti molto elevati in un brevissimo lasso di tempo e con pochissimo lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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