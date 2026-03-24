metromare si arena la battaglia di tosi

Si ferma con un nulla di fatto la battaglia che nel 2020 la sindaca di allora, Renata Tosi, avanzò contro l’accordo di programma del Trc. La giunta Tosi avanzò ricorso al Tar contro Agenzia mobilità Romagna, la Provincia, Regione e i Comuni di Rimini, Misano e Cattolica, oltre che contro Pmr, per vedere stracciato l’accordo di programma del 2008 che aveva dato i natali al Trc e a tutto quello che ne era conseguito. Facendo leva sul fatto che quell’accordo con sarebbe stato realmente rispettato, e questo aveva portato danni ingenti economici e non solo alla città di Riccione, la giunta Tosi chiedeva non solo di stracciare quell’atto, ma anche i danni patrimoniali e non causati alla città di Riccione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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