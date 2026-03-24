Il meteo di Roma alle 19:15 del 24 marzo 2026 prevede condizioni atmosferiche ancora stabili. La mattina, al Nord, si aspettano cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono indicate precipitazioni o variazioni significative nelle previsioni per la giornata. La situazione atmosferica sembra mantenersi tranquilla anche nelle ore successive.

meteo venerdì mattina ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi addensamento i battiti tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro una stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tutto con Cieli poco vuoi regolarmente nuvolosi al mattino non mi batte... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 24-03-2026 ore 19:15

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