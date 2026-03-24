Meteo le previsioni in Campania per martedì 24 marzo 2026

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedi 24 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1607m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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