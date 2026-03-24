Meteo Latina torna il freddo | Irruzione artica con temperature in calo

Questa settimana nella provincia di Latina si verifica un calo delle temperature a causa di un’irruzione artica. Secondo le previsioni di 3bmeteo, il freddo si farà sentire anche nel resto del Lazio. Le temperature sono in diminuzione e le condizioni climatiche sono influenzate da questa ondata di freddo proveniente dall’Europa settentrionale.

Torna il freddo in questa settimana nella provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio. Sono le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com che annunciano da giovedì 26 marzo una “irruzione artica con temperature in sensibile diminuzione”. “Già nella serata di mercoledì le condizioni andranno peggiorando sulla nostra regione, per l’avvicinamento di un fronte in discesa dall’Artico - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino -. Le prime piogge interesseranno a fine giornata le zone appenniniche e sconfineranno a quelle interne del basso Lazio, mentre in Appennino inizierà a nevicare oltre i 1500m circa”. Quella di giovedì sarà poi una giornata molto instabile su gran parte della regione, con i fenomeni che si concentreranno sulle zone interne dove risulteranno a tratti anche intensi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Meteo Latina, torna il freddo: “Irruzione artica con temperature in calo” Articoli correlati Meteo, ecco il freddo che torna. Giuliacci avverte: irruzione articaLa settimana si apre con un clima dal sapore primaverile ma con condizioni meteo variabili, tra temperature miti e il ritorno imminente dell’inverno,... Meteo: irruzione artica sull’Italia con pioggia freddo e vento tra San Silvestro e CapodannoL’approfondimento di un vortice ciclonico sulla Russia e la sponda offerta dall’anticiclone Atlantico stanno spingendo verso l’Europa centrale una... Altri aggiornamenti su Meteo Latina Discussioni sull' argomento Previsioni meteo Latina, LT | MSN Meteo; Tabellino partita Latina vs Pescara; Coppa Italia, Sylla tiene in piedi il Latina in vista della finale di ritorno; Potenza-Latina, un evento che unisce una intera città. Allerta meteo gialla nel Lazio: piogge e temporali in arrivo dal 12 marzo https://www.latinaquotidiano.it/allerta-meteo-gialla-nel-lazio-piogge-e-temporali-in-arrivo-dal-12-marzo/ #AllertaMeteo #Lazio #Meteo #Piogge #Temporali - facebook.com facebook