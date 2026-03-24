Il fronte freddo (perturbazione nr. 8 di marzo) che a inizio settimana ha interessato le regioni del Centro-Sud si allontana verso il Mediterraneo favorendo una parziale attenuazione dell’instabilità che martedì 24 si concentrerà essenzialmente all’estremo Sud. Mercoledì 25 un temporaneo rialzo della pressione atmosferica assicurerà una breve parentesi di tempo più stabile e mite. Tra giovedì 26 e venerdì 27 si conferma, infatti, un cambio repentino della circolazione atmosferica, con un importante colpo di coda dell’inverno proprio sul finire del primo mese di primavera. Oltre al calo termico, il tempo subirà un generale e deciso peggioramento: l’aria fredda in arrivo sarà accompagnata da un profondo vortice ciclonico posizionato tra l’Adriatico e i Balcani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, due belle giornate, ma da giovedì sarà inverno!

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