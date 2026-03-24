Meteo Brindisi nel mirino del gelo | venerdì di passione con massima a 11 gradi

Brindisi si appresta a vivere un venerdì caratterizzato da temperature molto basse, con la massima prevista di circa 11 gradi. Dopo alcuni giorni di tempo stabile e clima mite, si attende l'arrivo di una perturbazione proveniente da latitudini più fredde, che porterà un calo delle temperature e condizioni meteorologiche instabili nella città adriatica.

Finisce la tregua del sole: secondo le previsioni elaborate dagli esperti di 3bmeteo.com, piogge insistenti e raffiche di vento sferzeranno la costa fino a sabato BRINDISI – Brindisi si prepara a passare dalle maniche di camicia agli ombrelli rinforzati. Dopo un inizio settimana caratterizzato dal bel tempo e da un clima decisamente mite, la città adriatica sta per essere investita da una perturbazione di origine polare. Ecco il cronoprogramma del maltempo, secondo le previsioni meteo di Lorenzo Badellino del team di esperti di 3bmeteo.com3bmeteo.com. Mercoledì sarà l’ultima giornata di tregua con sole e temperature gradevoli. Seguirà un venerdì di passione: sarà la giornata più critica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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