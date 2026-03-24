Roma, 24 mar.(Adnkronos) - "Questa mostra ha un valore molto importante. Come Direzione Generale Musei e Direzione Musei della Città di Roma siamo molto impegnati a promuovere il concetto chiave dell'accessibilità. I nostri musei non si rivolgono più a un pubblico indistinto, ma a tutti i tipi di pubblico e sono interessati ad abbattere le barriere". Così Luca Mercuri, direttore dell'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei nazionali della città di Roma, durante l'inaugurazione della mostra fotografica a cura di Cosmo Muccino Amatulli, organizzata da Accademia del Lusso e dalla Onlus 'Modelli si Nasce' che nasce dall'incontro tra formazione, creatività e inclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mercuri: "'Turbanti' per abbattere barriere e promuovere inclusione"

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