I dati Nielsen evidenziano un mercato da 9,6 miliardi: cresce il digitale trainato dagli OTT, mentre TV e radio tengono e la stampa continua a perdere quota. Il sistema della comunicazione in Italia sta attraversando una fase di stabilizzazione profonda, caratterizzata da una spaccatura strutturale che vede il comparto digitale correre a una velocità doppia rispetto ai canali d'informazione e intrattenimento classici. Secondo le analisi condotte dall’ Ufficio Studi CRTV sulla base dei dati Nielsen relativi all'anno 2025, il mercato nazionale conferma una configurazione duale, in cui la spinta propulsiva è garantita quasi esclusivamente dalle piattaforme tecnologiche globali. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Mercato pubblicitario 2025: digitale al 45%, TV stabile e stampa in calo

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