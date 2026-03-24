Mercato Napoli nuovo affare con il Manchester United? Arriva l’indiscrezione

La sosta per le Nazionali e marzo è l’ultimo periodo di pausa e di recupero delle energie per i club. Subito dopo, a partire da aprile, ogni minimo sforzo sarà finalizzato al finale di stagione. In queste settimane, in attesa che i calciatori ritornino dalle proprie Nazionali, le società si occupano anche di mercato. È quello che sta facendo la dirigenza del Napoli, che pensa già alla prossima stagione. Napoli-Manchester United, nuova trattativa alle porte?. Intervenuto a “Otto Channel”, Carlo Alvino ha svelato un retroscena sul mercato azzurro: secondo il giornalista campano, non è da escludere una nuova trattativa con il Manchester United per l’estate: “Il Napoli è interessato a un giocatore del Manchester United che ha il contratto in scadenza nel 2026. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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