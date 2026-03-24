Maxi murale in centro per i martiri vimercatesi. Memoria e street art, sì del condominio a due passi dal Must all’opera: il volto dei partigiani veglierà per sempre sulla via della vasca. Lo realizzeranno gli Orticanoodles, Walter Contipelli e Alessandra Montanari, duo di fama internazionale, al progetto partecipano una classe del Vanoni e Anpi. Saranno le sembianze di Iginio Rota, Renato Pellegatta, Emilio Cereda, Aldo Motta, Pierino Colombo e Luigi Ronchi a scandire la quotidianità di chi si muove ogni giorno in città. Un altro onore per i sei ventenni fucilati al campo di aviazione di Arcore il 2 febbraio 1945. I nazifascisti a un passo dalla disfatta non rinunciarono alla sentenza di morte per i giovani che avevano imbracciato le armi contro la dittatura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Memoria e street art in centro. Un murale per i martiri vimercatesi

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