Una comunicazione ufficiale di Palazzo Chigi annuncia una richiesta formale rivolta a una ministra. L'atto, firmato dalla presidente del Consiglio, rappresenta un episodio senza precedenti negli ultimi tempi. La decisione viene resa pubblica attraverso un comunicato scritto, senza ulteriori commenti o interpretazioni. La notizia si concentra sulla natura e sulla modalità dell'atto, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze.

La richiesta è nero su bianco, affidata a un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non si limita a prendere atto delle dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, ma indica esplicitamente una strada anche per la ministra del Turismo Daniela Santanchè. “Auspico che. analoga scelta sia condivisa”, scrive la premier. Una formula istituzionale, ma dal significato politico chiarissimo: dimissioni richieste in modo ufficiale. È proprio questo passaggio a rendere il caso diverso da quasi tutti quelli del passato. Perché nella storia recente della Repubblica, a memoria, non si ricordano episodi analoghi con una richiesta formale e pubblica rivolta a un ministro ancora in carica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni scarica Santanchè con una richiesta ufficiale: un atto senza precedenti recenti

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