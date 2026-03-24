Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, il governo ha avviato un intervento rapido per gestire la situazione. La premier ha annunciato il licenziamento immediato di alcuni collaboratori considerati responsabili di comportamenti discutibili, con l'obiettivo di mantenere l'equilibrio interno e la stabilità dell'esecutivo. La decisione è stata presa poche ore dopo l'esito del voto.

La sconfitta al referendum sulla giustizia apre una fase immediata di gestione politica dentro il governo, e la risposta di Giorgia Meloni arriva nel giro di poche ore. Le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, insieme alla posizione sempre più fragile di Daniela Santanchè, segnano una scelta chiara: intervenire subito per mettere ordine in una situazione che, dopo il voto, non era più sostenibile. È una decisione che arriva il giorno dopo il referendum, e non prima, ma con una logica precisa. Alla vigilia del voto, un intervento su figure di governo avrebbe inevitabilmente avuto un impatto diretto sulla campagna referendaria, trasformandosi in un elemento di debolezza politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni chiude i fronti aperti dopo il referendum: licenziamento rapido degli “scandalosi” per salvare equilibrio e governo

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