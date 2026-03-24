Il governo guidato da Giorgia Meloni si trova al centro di una crisi politica dopo le recenti dimissioni di due alti funzionari. La presidente del Consiglio ha formalmente richiesto le dimissioni di un’altra ministra, legata al settore del Turismo. La richiesta di dimissioni si inserisce in un quadro di tensioni all’interno della maggioranza, che appare in difficoltà dopo i cambiamenti nel vertice dell’esecutivo.

Nuova scossa per il governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, la presidente del Consiglio ha chiesto ufficialmente anche il passo indietro della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Una richiesta che segna un momento delicato per l’esecutivo e apre una nuova fase di tensione nella maggioranza. Secondo quanto riportato in una nota di Palazzo Chigi, la premier ha espresso apprezzamento per la decisione di Delmastro e Bartolozzi di rimettere i loro incarichi, ringraziandoli per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato durante il mandato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meloni chiede le dimissioni di Santanchè: tensione nel governo e maggioranza in difficoltà

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