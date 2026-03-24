Meloni | Auspico che anche Santanchè si dimetta

La presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso il desiderio che anche una collega del suo stesso governo si dimetta. Questa dichiarazione è stata rilasciata in una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo a eventuali azioni o passi successivi. La notizia riguarda le posizioni interne all’esecutivo e le dichiarazioni di un membro di spicco del governo.

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, auspica le dimissioni del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e esprime "apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione", si legge in una nota di Palazzo Chigi. La premier, come si legge nella nota, "auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè". —[email protected] (Web Info) Trump: “Iran ha mandato un regalo, vuole accordo”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Santanchè indagata anche per Bioera, Schlein: “Meloni non faccia lo struzzo”. M5s: “Si dimetta per la credibilità delle istituzioni”Torna sotto i riflettori il caso Daniela Santanchè dopo la notizia che la ministra del Turismo risulta indagata per bancarotta dalla Procura di...

Meloni “Auspico che Santanchè condivida stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi”ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime “apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia...

Contenuti e approfondimenti su Meloni Auspico che anche Santanchè si...

Temi più discussi: Corteo per no a referendum, bruciate foto Meloni e Nordio. FOTO; Meloni fa campagna da Fedez. Protesta dem: monologo tv; Corteo a Roma, bruciate le foto di Trump, Meloni e Nordio. Il ministro: Gli eccessi aggressivi non mi intimoriscono; Referendum, a Roma corteo per il No: Contro il governo e la guerra. Bruciata immagine Meloni con Nordio al guinzaglio?.

Giustizia, Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni: auspico anche le dimissioni di SantanchèRoma, 24 mar. (askanews) – Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e la capo di gabinetto di via Arenula Giusi Bartolozzi, si sono, per motivi diversi, entrambi dimessi. Ho co ... askanews.it

Lasciano Delmastro e Bartolozzi. Meloni: Auspico che anche ministra Santanchè si dimettaPasso indietro del sottosegretario alla Giustizia, da giorni nella bufera per la vicenda della società in cui figurava con la figlia di Mauro Caroccia, prestanome del clan... Per il consumatore clicca ... tg24.sky.it

#Meloni con una nota pubblica chiede le dimissioni di #Santanchè ministra del turismo indagata in alcune inchieste per irregolarità nelle sue aziende. La ministra sinora ha resistito dimostrando scarsa sensibilità istituzionale. x.com

"Meloni si è scusata per la sconfitta, Schlein per la vittoria”. Ma l'ironia di Fiorello sul referendum non si ferma e tocca anche la famosa ospitata a Pulp: “Masini l’aveva detto, con Fedez non vince nessuno”: https://fanpa.ge/Pq8pp - facebook.com facebook