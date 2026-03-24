Meloni | Auspico che anche Santanchè si dimetta Delmastro e Bartolozzi lasciano

La presidente del Consiglio ha espresso il desiderio che anche un membro del suo governo si dimetta. Contestualmente, due esponenti politici hanno annunciato le proprie dimissioni. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze che hanno portato alle dimissioni. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni politiche in corso da settimane.

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, auspica le dimissioni del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e esprime "apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione", si legge. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Meloni: “Auspico che anche Santanchè si dimetta”(Adnkronos) – La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, auspica le dimissioni del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e esprime...

Meloni “Auspico che Santanchè condivida stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi”ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime “apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia...

Approfondimenti e contenuti su Meloni Auspico che anche Santanchè si...

Temi più discussi: Corteo per no a referendum, bruciate foto Meloni e Nordio. FOTO; Meloni fa campagna da Fedez. Protesta dem: monologo tv; Corteo a Roma, bruciate le foto di Trump, Meloni e Nordio. Il ministro: Gli eccessi aggressivi non mi intimoriscono; Referendum, a Roma corteo per il No: Contro il governo e la guerra. Bruciata immagine Meloni con Nordio al guinzaglio?.

Giustizia, Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni: auspico anche le dimissioni di SantanchèRoma, 24 mar. (askanews) – Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e la capo di gabinetto di via Arenula Giusi Bartolozzi, si sono, per motivi diversi, entrambi dimessi. Ho co ... askanews.it

Lasciano Delmastro e Bartolozzi. Meloni: Auspico che anche ministra Santanchè si dimettaPasso indietro del sottosegretario alla Giustizia, da giorni nella bufera per la vicenda della società in cui figurava con la figlia di Mauro Caroccia, prestanome del clan... Per il consumatore clicca ... tg24.sky.it

#Meloni con una nota pubblica chiede le dimissioni di #Santanchè ministra del turismo indagata in alcune inchieste per irregolarità nelle sue aziende. La ministra sinora ha resistito dimostrando scarsa sensibilità istituzionale. x.com

"Meloni si è scusata per la sconfitta, Schlein per la vittoria”. Ma l'ironia di Fiorello sul referendum non si ferma e tocca anche la famosa ospitata a Pulp: “Masini l’aveva detto, con Fedez non vince nessuno”: https://fanpa.ge/Pq8pp - facebook.com facebook