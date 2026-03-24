Medici no-Cpr indagati e sospesi | nessuno di loro ha fatto ricorso

Medici del reparto Malattie infettive di un ospedale in Emilia-Romagna sono stati iscritti nel registro degli indagati e sospesi dall’incarico. Nessuno di loro ha presentato ricorso contro la sospensione. La vicenda riguarda presunti ostacoli all’ingresso di migranti in centri di detenzione temporanea. La notizia ha suscitato attenzione nella regione, dove si discute di temi legati alle procedure ospedaliere e ai diritti dei migranti.

Il tema dei medici del reparto Malattie infettive dell’ospedale di Ravenna, indagati perché avrebbero ostacolato l’ingresso dei migranti nei Cpr, continua a tenere banco in Regione Emilia-Romagna. Si tratta in tutto di 8 medici, che secondo l’accusa si sarebbero adoperati per produrre certificati di non idoneità alla vita nei Cpr dei migranti durante le visite. Il tutto non per ragioni sanitarie ma ideologiche, come professato da un’organizzazione che da anni fa propaganda per la chiusura dei centri per i rimpatri. Tre dei medici sono stati sospesi per 10 mesi dalla professione mentre gli altri cinque, per lo stesso periodo di tempo, non potranno dedicarsi alle certificazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Medici “no-Cpr” indagati e sospesi: nessuno di loro ha fatto ricorso Articoli correlati Ravenna: 3 medici sospesi 10 mesi, 5 vietati certificati CPRIl tribunale di Ravenna ha emesso un’ordinanza che colpisce otto medici del reparto Malattie Infettive, sospendendone tre dalla professione per dieci... Tre medici sospesi per l’accusa di aver compilato certificati falsi anti-CprTre medici sono stati sospesi dalla professione per dieci mesi dopo l’accusa di aver compilato certificati falsi per impedire il rimpatrio di... Tutti gli aggiornamenti su Medici no Cpr indagati e sospesi... Temi più discussi: Cronaca. Ravenna, caso medici No-Cpr: per il Gip le difese degli indagati confermano l’impalcatura accusatoria; Certificati per i rimpatri, il Gip sospende tre medici per 10 mesi: Grave quadro indiziario; Ravenna, sospesi per dieci mesi tre medici indagati per i falsi certificati: ad altri cinque è stato vietato di certificare; Frodi pro-migranti, sospesi i medici. Medici no-Cpr indagati e sospesi: nessuno di loro ha fatto ricorsoGli otto professionisti sanitari sono stati raggiunti da provvedimenti differenziati tra sospensione dalla mansione e dal lavoro ... ilgiornale.it Caso certificati anti-Cpr, nessun medico indagato ha fatto ricorso contro i provvedimenti del giudiceRavenna, caso certificati anti-Cpr: nessun medico indagato ha fatto ricorso contro i provvedimenti del giudice ... ravennaedintorni.it Educatori, medici e psicologi dalla Bulgaria a confronto con il modello riminese #Rimini #Attualita x.com «Quando dovette fare il vaccino per il Covid, poiché i medici tardavano ad arrivare a casa sua, ci andò sulle sue gambe, indossando l’abito buono» - facebook.com facebook