Mediaset España il nuovo presidente è Mario Rodríguez

Mediaset España ha un nuovo presidente: è Mario Rodríguez, dal 1998 nel gruppo televisivo spagnolo con altri ruoli. Dopo quasi tre decenni in azienda, quindi, intraprende una nuova fase alla guida della presidenza, succedendo a Cristina Garmendia. In una nota, il gruppo definisce il nuovo presidente “figura di riferimento nella regolamentazione audiovisiva e nel governo societario, nonché profilo chiave nella rappresentanza istituzionale di Mediaset España”. Chi è Mario Rodríguez. Mario Rodríguez Valderas è laureato in Diritto d’Impresa presso ICADE e ha conseguito un Master in Direzione Giuridica d’Impresa presso l’Instituto Libre de Derecho y Economía. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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