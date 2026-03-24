maxi rogo dentro la sala da ballo distrutto simbolo del divertimento

di Massimo Bagiardi Un simbolo di San Giovanni interamente distrutto dalla fiamme. Sarebbe da ricercare in un corto circuito la causa dell’ incendio che s’è propagato poco dopo le 23 di domenica all’interno del Giardino Ardenza, sala da ballo cittadina di Lungarno Risorgimento la cui storia risale a tantissimi decenni fa. Al suo interno tutto è andato in fiamme, poco prima era s’era tenuta una serata con musica dal vivo alla quale avevano partecipato diverse persone. Erano praticamente rimasti in tre tra cui i gestori per le consuete operazioni di chiusura quando dall’area che ospita la sala da ballo hanno visto uscire del fumo e nonostante l’uso degli estintori le fiamme sono divampate e a quel punto non s’è potuto far altro che allertare i vigili del fuoco il cui compito non è stato assolutamente facile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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