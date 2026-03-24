Maxi investimento nel Comasco | oltre 1 milione di euro per il nuovo campo da calcio

Nel Comune di Como, è stato annunciato un investimento superiore a un milione di euro destinato alla ristrutturazione del campo da calcio a 11 di proprietà comunale. L'intervento prevede lavori di miglioramento e ammodernamento dell'impianto sportivo, con l'obiettivo di potenziarne le funzionalità e garantire un utilizzo più efficiente. La collaborazione tra amministrazione e enti locali ha portato all'approvazione di questa iniziativa.

Un investimento da oltre un milione di euro per trasformare il campo da calcio a 11 di proprietà comunale. A Dongo è pronta una riqualificazione radicale dell’impianto sportivo, con il rifacimento completo del terreno di gioco in sintetico e la realizzazione di nuovi spogliatoi. Il valore complessivo dell’intervento è di 1 milione e 150mila euro: 570mila arrivano da Regione Lombardia, mentre la restante parte è coperta da altri finanziamenti pubblici, in minima quota dal Comune. Dongo è inoltre l’unico comune della provincia di Como ad aver ottenuto il contributo nell’ambito del bando impianti sportivi 2025 dedicato alla messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione delle strutture. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Maxi investimento nel Comasco: oltre 1 milione di euro per il nuovo campo da calcio Articoli correlati Lavoro nero in cantiere a Olgiate Comasco: attività sospesa, maxi sanzioni da oltre 48mila euroLavoro nero e gravi irregolarità sulla sicurezza: scatta la sospensione dell’attività in un cantiere edile del Comasco, con sanzioni complessive che... Tutti gli aggiornamenti su Maxi investimento nel Comasco oltre 1... Discussioni sull' argomento Maxi investimento nel Comasco: oltre 1 milione di euro per il nuovo campo da calcio; Energia pulita, maxi investimento da 507 milioni: nasce uno dei più grandi poli solari con batterie in Italia; L’acqua è più salata in Lombardia: la nostra regione in testa alla classifica rincari; Maxi concorso nella Giustizia: oltre 9.000 assunzioni per rafforzare gli uffici e cambiare il sistema. Maxi investimento nel Comasco: oltre 1 milione di euro per il nuovo campo da calcioUn investimento da oltre un milione di euro per trasformare il campo da calcio a 11 di proprietà comunale. A Dongo è pronta una riqualificazione radicale dell’impianto sportivo, con il rifacimento ... quicomo.it Senna Comasco Trovato privo di sensi. Dopo l’uso del defibrillatore, il trasporto al Niguarda dell’elisoccorso di Milano x.com "Sono tifoso del Como dal 1946. Quest’anno festeggio esattamente 80 anni di tifo e ho deciso di creare una sciarpa che, in dialetto comasco, recita: ‘Sono 80 anni che vengo qui’, nel mio stadio, il Sinigaglia. "La prima volta che sono andato allo stadio è stata c - facebook.com facebook