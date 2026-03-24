AREZZO "Matteotti – Anatomia di un fascismo", è lo spettacolo in tour dal 2024 che ha raccontato ad oltre 50.000 persone in tutta Italia l’uomo, la figura e la parola di Giacomo Matteotti. Lo ha fatto con le parole di Stefano Massini, la voce, il gesto e la forza di Ottavia Piccolo, i suoni e la presenza corale de I Solisti dell’Orchestra Multietnica. Lo spettacolo sarà in replica ad Arezzo, presso il Teatro Mecenate, questa sera martedì 24 marzo con inizio alle ore 19. L’atteso evento è stato presentato dalle associazioni che hanno con forza voluto lo spettacolo in città: l’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini Garibaldi,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: Matteotti in scena. Piccolo e l’Oma con Massini; Matteotti - Anatomia di un fascismo; Ottavia Piccolo racconta Matteotti nell’evento speciale al Teatro Mecenate; Ottavia Piccolo in Matteotti (anatomia di un fascismo).

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