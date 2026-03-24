Matematiche per un giorno 2026 | due giornate per bambine e ragazze tra numeri e informatica

Il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” dell’Università di Padova organizza “Matematiche per un giorno 2026”, due giornate dedicate alla scoperta della matematica in modo creativo e divertente, in programma venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026.L’iniziativa si inserisce nel contesto della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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-3 a “Porte aperte alla Sapienza” Vuoi studiare Scienze matematiche, fisiche e naturali alla Sapienza Mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 marzo, ti aspettiamo alle giornate di orientamento per incontrare docenti e tutor: – negli stand in Città universitaria ( - facebook.com facebook