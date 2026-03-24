Il sindaco ha risposto alle polemiche riguardanti il taglio di cinque querce situate tra via Pizzoferrato e via Arapietra, affermando che ci sono ancora informazioni sbagliate e disinformazione sulla vicenda. La decisione di abbattere gli alberi ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini, portando il primo cittadino a intervenire pubblicamente per chiarire la posizione dell’amministrazione.

Il primo cittadino interviene dopo le proteste e l'esposto presentato da "Radici in Comune" e la critica del consigliere del PD Pagnanelli sul possibile abbattimento di 5 querce fra via Pizzoferrato e via Arapietra “Credo che uno degli obblighi di un consigliere comunale sia quello di informarsi e di informare correttamente. Informarsi vuol dire approfondire, studiare, capire, attingendo dai documenti dell'Ente, vuol dire interloquire con gli uffici per agire nell'interesse della comunità e per riportare alla comunità l'operato del Comune. E invece continuo a leggere e sentire sui social interventi di chi sa poco, perché preferisce non informarsi adeguatamente, e poi diffonde informazioni a dir poco distorte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Masci sulle querce da abbattere in via Pizzoferrato: "Ancora disinformazione e informazioni distorte"

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