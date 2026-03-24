Maschi non fertili e gravidanza incerta per le donne se mangiano cibi ultraprocessati | alimentazione industriale e buon sviluppo embrionale non stanno insieme

Uno studio condotto su 831 donne e 651 uomini ha analizzato l'effetto di un'alimentazione ricca di cibi ultraprocessati sul concepimento e sulla salute fetale. La ricerca ha evidenziato una correlazione tra consumo di alimenti industriali e fertilità maschile, oltre a possibili complicazioni nelle prime fasi di gravidanza. I risultati si concentrano sull'impatto di abitudini alimentari adottate prima e subito dopo il concepimento.

I ricercatori hanno studiato 831 donne e 651 partner maschili nel periodo che precede il concepimento o nelle prime settimane di gravidanza. Lo studio individua un legame tra consumo elevato di questi alimenti e diversi segnali di difficoltà riproduttiva. Negli uomini emerge una qualità dello sperma più bassa. Nelle donne si osserva uno sviluppo embrionale molto più lento nelle prime settimane. Gli embrioni risultano leggermente più piccoli e mostrano un sacco vitellino (che si trova all’interno del sacco gestazionale ed è collegato all’embrione) di dimensioni ridotte, un elemento cruciale per le fasi iniziali della gestazione. Lo studio... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maschi non fertili e gravidanza incerta per le donne, se mangiano cibi ultraprocessati: alimentazione industriale e buon sviluppo embrionale non stanno insieme Articoli correlati Gasbarrini (Aletheia): “Cibi ultraprocessati aumentano rischio demenze”(Adnkronos) – "L'apparato digerente è come un secondo cervello e i nostri due cervelli dialogano tra loro. SMA: la malattia inizia nello sviluppo embrionaleAGI - L'Atrofia Muscolare Spinale (SMA) – una malattia del sistema nervoso tradizionalmente associata alla neurodegenerazione dei motoneuroni –... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maschi non fertili e gravidanza incerta... Discussioni sull' argomento L'mRNA ha permesso la produzione di spermatozoi in topi con infertilità; L’uomo ideale? Dipende dall’età (delle donne). I danni presenti sul cromosoma Y possono rendere le specie non compatibiliGli ibridi tra specie simili sono spesso sterili, soprattutto i maschi, a causa di geni sul cromosoma Y ricchi di DNA ripetitivo. tech.everyeye.it Sfatiamo un mito, il «maschio alfa» non esiste, anzi è raro anche in natura. La conferma dagli studi sui primati«Maschio alfa»: un modo di dire ormai risaputo e che adattiamo anche alla specie umana, usato per identificare un esemplare dominante, di sesso maschile, in grado di dettare le dinamiche del branco. corriere.it "Quando una ragazza passa davanti a un tavolo con quattro maschi, viene fissata come carne da macello. Io se sto a quel tavolo, me ne vado" Edoardo Leo - facebook.com facebook Firenze: scuola superiore concede due aule separate a maschi e femmine per la preghiera del Ramadan #Mattino5 x.com