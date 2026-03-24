Martedì di grande sport in tv | tra Miami Lillehammer e le coppe europee

Il programma sportivo di martedì 24 marzo offre una giornata particolarmente intensa, capace di accompagnare gli appassionati dalla mattina fino alla tarda serata. Il meno è vario e attraversa discipline molto diverse: si parte con lo sci alpino, protagonista con le Finali di Coppa del Mondo a Lillehammer, si passa poi al ciclismo con il Giro di Catalogna e al tennis di alto livello da Miami, per arrivare in serata alla pallanuoto, al basket di Eurolega e a due appuntamenti importanti nel volley maschile e femminile. La prima parte della giornata è dominata soprattutto dallo sci alpino. A Lillehammer vanno infatti in scena le prove tecniche delle Finali di Coppa del Mondo 2025-2026, con il gigante maschile previsto alle 9. 🔗 Leggi su Sportface.it

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