Marracash e Guè festeggiano 10 anni di Santeria due concerti evento a Milano | i biglietti

Marracash e Guè si preparano a celebrare i dieci anni di “Santeria” con due concerti a Milano, all'Ippodromo Snai di San Siro. I due rapper, noti per essere tra i protagonisti della scena musicale italiana, si esibiranno in eventi distinti, raddoppiando così l’appuntamento nel capoluogo lombardo. I biglietti per le date sono stati messi in vendita e stanno attirando l’attenzione dei fan.

Raddoppia l’appuntamento all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano con due dei rapper più amati della scena italiana: Marracash e Guè, al secolo Fabio Bartolo Rizzo e Cosimo Fini, festeggiano in grande stile i 10 anni di “ Santeria “. L’album in collaborazione, uscito il 24 giugno 2016 con Sony, vedeva nella track-list singoli come i singoli “Nulla accade”, “Ninja” e le hit “Insta Lova” e “Scooteroni” (che ha raggiunto il successo nella versione della riedit, remixata, con la partecipazione di Sfera Ebbasta). I due artisti si alterneranno sul palco il 12 e il 13 settembre 2026 per celebrare questi ultimi due lustri di carriera sulla cresta dell’onda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Marracash e Guè hanno annunciato un concerto insieme, il 12 settembre 2026 all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, per celebrare i 10 anni dall'uscita del joint album "Santeria". Quindi quando, proprio nel 2016, presentavano l'album a Deejay Chiama Italia x.com