Marotta | Momento difficile Inter involuta ma nessun dramma

Nel momento più delicato della stagione, l’Inter sceglie la linea della calma. A parlare è il presidente Beppe Marotta, intervenuto dopo una riunione di Lega a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina, per fare il punto sulla situazione nerazzurra. Il messaggio è chiaro: niente allarmismi. “ Siamo in un momento particolare, ma non è uno psicodramma. Siamo primi con sei punti di vantaggio e semifinalisti in Coppa Italia ”, ha spiegato Marotta, sottolineando come la squadra resti pienamente in corsa su tutti gli obiettivi. Il presidente riconosce le difficoltà, ma le ridimensiona: “ È una fase di involuzione, dovuta alla stanchezza e agli infortuni, situazioni che però riguardano anche le altre squadre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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