MarketingFest 2026 | riscontro eccellente e sguardo al futuro

MarketingFest 2026 si è concluso con un totale di oltre 550 partecipanti presenti all’evento tenutosi a Manfredonia. La manifestazione ha visto l’affluenza di professionisti provenienti da diverse aree del settore del marketing, con numerose sessioni dedicate a innovazioni e tendenze del mercato. L’organizzazione ha confermato un alto livello di partecipazione rispetto alle edizioni precedenti.

MarketingFest 2026 si chiude con un bilancio che parla da solo: oltre 550 partecipanti complessivi, un Centro Congressi del Regiohotel Manfredi pieno di appassionati sia il 19 che il 20 marzo. Networking intenso tra speaker, istituzioni, partecipanti ed espositori che lascia ben sperare per nuovi momenti di dialogo e progettualità sul territorio. La seconda edizione del festival dedicato a marketing, comunicazione e innovazione, ideato da Michele De Meo e organizzato da ReMark srl, ha mostrato in modo evidente la crescita dell’iniziativa rispetto all’anno precedente. Se l’edizione zero aveva già segnato una svolta, questa nuova tappa ha confermato che a Manfredonia esiste ormai un appuntamento capace di richiamare contenuti, competenze e relazioni di livello, con una ricaduta concreta sulla città e sulla Puglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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