Addio al brasiliano dall’espressione malinconica. La Virtus piange la scomparsa di Marcos Antonio Abdalla Leite che, in Italia e a Basket City, era più noto come Marquinho. Aveva 73 anni ed era tornato in patria subito dopo l’esperienza bianconera. Soffriva di cuore e, negli ultimi tempi, la situazione si era aggravata tanto che, su alcune pagine social, riconducibili a lui, nel giorno della festa del Papà (19 marzo) era partito l’appello, a famigliari, amici, conoscenti per una preghiera comune. Marquinho si è spento domenica notte. A Bologna aveva giocato nella stagione 198081 con 39 presenze e 649 punti. Mille i punti totali coppe comprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Marcos Leite fu scelto da Portland, ma non giocò mai in Nba. Bella l’amicizia con Bonamico. Villalta: "E’ stato un ottimo compagno». Addio a Marquinho, il brasiliano malinconico. Con la V nera una stagione di attese e rimpianti

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