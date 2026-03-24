Marcio | la canzone che smaschera un sistema marcio

Gina Palmieri firma un brano che non fa sconti: un atto di verità in un mondo che preferisce la posa alla sostanza.. “Marcio” è una canzone che non fa prigionieri. Gina Palmieri non si mette i guanti bianchi, non cerca di rendere il mondo più elegante di quello che è. Lo prende per il bavero e lo mostra così: sporco, opportunista, pieno di scorciatoie e di gente che si sente arrivata solo perché ha l’amico giusto nel posto giusto. È un pezzo che non chiede scusa e non pretende di piacere. Dice la verità, punto. Il testo è una lama. Racconta un ambiente dove basta un volto che “ringrazia una TV” per essere considerati qualcuno, dove due suoni li fa un disco ma li fa anche un tram e pure un frigo, e dove puoi essere un mito prima ancora di essere una persona. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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