Un attaccante ha segnato in tutte le categorie del calcio nazionale, dalla terza categoria alla Serie A, diventando uno dei pochi a raggiungere questo traguardo. Dopo aver realizzato un gol con la maglia di una squadra di seconda categoria, ha dichiarato di aver pianto e annunciato il ritiro dall’attività agonistica. La sua carriera include tappe in diverse divisioni, evidenziando una lunga e variegata esperienza nel calcio amatoriale e professionistico.

Dieci secondi per togliersi un peso che si teneva dentro da un oltre un anno. È bastato chiudere gli occhi e infilare il portiere all’angolino. Mattia Marchesetti ha visto la palla entrare ed è scoppiato a piangere: “Era diventata un’angoscia. Volevo il record a tutti i costi”. Già, il record. Perché Marchesetti dopo il gol realizzato con la maglia del Trescore - seconda categoria lombarda, Girone I - è diventato uno degli unici quattro giocatori ad aver segnato in tutti i campionati del nostro calcio: dalla terza categoria alla Serie A. “Dovrò mandare un messaggio a Godeas, con cui ho giocato a Mantova. Ho raggiunto il suo primato. So che siamo in un club ristrettissimo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marchesetti, goleador in tutte le categorie: "Ho pianto dopo il record. E adesso smetto"

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